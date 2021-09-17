В Челябинской области общественники проверили информацию о возможных нарушениях на выборах в Трехгорном и Миассе

Члены общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами отработали информацию о возможных нарушениях в Трехгорном и Миассе, сообщили Накануне.RU в Общественной палате региона.

Из Трехгорного поступил сигнал, о том, что якобы работников ФГУП "Приборостроительный завод имени К.А. Володина" принуждают голосовать за определенную политическую партию, предлагая взамен выходной день. Представитель штаба связались с гендиректором завода, он эту информацию опроверг.

"Выборы проходят, как положено в рамках закона. Кампания идет 3 дня. Мы решили проголосовать сегодня заводом максимально, чтобы люди в выходные отдыхали", - подчеркнул генеральный директор Владислав Белобров.

Из Миасса поступила информация о якобы готовящихся вбросах бюллетеней на участках. Председатель Общественной палаты Миасса Сергей Соловьев сообщил, что на участках работают наблюдатели, установлены камеры.

"Выборы проходят в штатном режиме, никаких нарушений, связанных с несоблюдением процедуры, нет. Для усиления контроля оснований также нет", - отметил он.