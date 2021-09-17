17 Сентября 2021
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Экономика В России
горелка, газ (2016) | Фото:Накануне.RU

Запасов газа в России хватит больше, чем на сто лет – "Газпром"

Запасов газа в России хватит более чем на сто лет, они являются самыми крупными в мире, заявил предправления "Газпрома" Алексей Миллер на Международном деловом конгрессе.

"Запасы газа в России, запасы газа "Газпрома" являются самыми крупными в мире. И мы проблем с нашими запасами не будем испытывать в течение ближайших ста лет", - цитирует Миллера ТАСС. При этом Миллер добавил, что некоторые месторождения, которые в настоящий момент "Газпром" обустраивает на Ямале, будут работать до 2132 года. "Поэтому перспективы поставок трубопроводного газа очень большие", - указал он.

Также Миллер прокомментировал текущую ситуацию с газом в Европе. По его мнению, цены на голубое топливо в регионе в ближайшее время могут побить новые рекорды, при этом Европа все равно войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов газа в подземных хранилищах, текущее отставание от графика заполнения хранилищ уже не удастся наверстать.

Напомним, ранее в Роснедрах заявили, что рентабельных запасов нефти в России хватит еще на 20-21 год, большая часть их находится в Западной Сибири.

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Теги: газ, газпром, алексей миллер, запасы



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