На Уралмаше женщина укусила продавца продуктового и похитила деньги из кассы

На продавщицу продуктового магазина на Уралмаше напала местная жительница, которая с целью похитить деньги из кассового аппарата укусила работника и скрылась в неизвестном направлении. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.

Инцидент произошел вчера вечером на пр. Космонавтов. К правоохранителям обратилась 42-летняя продавец, которая и рассказала о произошедшем. По ее словам, в магазин зашла малознакомая девушка, которая и укусила ее, а также нанесла множественные царапины рук. После этого женщина открыто похитила из кассы 21,5 тыс. руб. и убежала. На место прибыла следственно-оперативная группа. Пострадавшая была доставлена в больницу для оказания помощи.

Силовики установили личность нападавшей. Ей оказалась 34-летняя жительница Уралмаша. Экипаж вневедомственной охраны проследовал по ее адресу. Рядом с домом подозреваемой ее и удалось задержать. Екатеринбурженка доставлена в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства. По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.