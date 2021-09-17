Более 70% американцев выступили против обязательной вакцинации

71% американцев выступили против обязательной ковид-вакцинации, показал последний национальный опрос, проведенный в июле Трафальгарской группой совместно с Конвенцией действий штатов (Convention of States Action).

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Только 22% считают, что вакцинация должна быть обязательной. Показательно, что 33% сторонников демократов заявили, что хотели бы видеть вакцинацию обязательной, в то время как среди республиканцев таких только 7%.

Президент Convention of States Action Марк Меклер отметил, что американцам никогда не нравилось, когда им указывали, что им делать. И пропаганда еще больше усиливает эту неприязнь.

Что касается недавнего указа Джо Байдена об обязательной вакцинации всех предприятий с более чем 100 сотрудниками, то опрос 10-12 сентября показал, что 59% отрицают наличие у президента таких полномочий и только 30% соглашаются с ним. Здесь партийные различия еще больше. Среди демократов 55% соглашаются с наличием таких полномочий, 27% - нет. Среди республиканцев 84% отрицают это право и только 11% готовы принять его.

Почти такие же результаты и в отношении ковид-паспортов.

Меклер считает, что эти цифры ясно показывают, что американцы твердо выступают против затеи Байдена с обязательной вакцинацией и "не потерпят, чтобы президент, избранный народом, действовал как диктатор или король". Все это может привести "к концу нашей республики и началу новой репрессивной тирании", говорит он.

Многие губернаторы республиканских штатов и генеральные прокуроры выступили против указа Байдена, объявив его неконституционным.