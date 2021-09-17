"Откуда вывод о том, что это принуждение?": Песков прокомментировал очереди на избирательных участках

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предположения о том, что очереди на избирательных участках в первый день парламентских выборов - результат давления со стороны работодателей.

Представитель Кремля выразил недоумение и сказал, что не понимает сути вопроса. По его мнению, наличие очередей может говорить о том, что людям удобнее проголосовать именно в пятницу.

"А может, кто-то из них в субботу и воскресенье работает, может, у них дежурство. Никакой проблемы в этом нет, абсолютно", - заявил Песков.

Также пресс-секретарь предположил, что люди хотят побыстрее проголосовать, чтобы освободить себе выходные. "Откуда вывод о том, что это принуждение?" - цитирует Пескова "Интерфакс".

Напомним, в Москве и других регионах страны наблюдатели сообщают об огромных очередях желающих проголосовать, собравшихся на некоторых избирательных участках.

В избиркомах ничего странного в этом не видят, отмечая, что люди хотят проголосовать до начала рабочего дня.

В Мосгоризбиркоме ранее заявили, что огромная очередь на УИК №9 в Москве (Большой Афанасьевский переулок) связана с тем, что после ночной смены пришли голосовать военнослужащие.