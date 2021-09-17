В Югре голосование и наблюдение за выборами организовано с учётом требований безопасности

В Югре началось масштабное голосование. Жителям предстоит выбрать депутатов различных дум – от Государственной до местных. Известные в округе политики в числе первых пришли на участки, чтобы сделать выбор. Эксперты отмечают, что волеизъявление югорчан организовано с учётом всех требований безопасности, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сделал свой выбор. Проголосовал на 621 избирательном участке по месту своей прописки, в Нижневартовске. Моя семья всегда принимает участие в выборах. Супруга Ксения тоже уже проголосовала на 309 избирательном участке в Ханты-Мансийске. Наши политические предпочтения неизменны – мы за развитие Югры и России", - написал спикер думы Югры Борис Хохряков в своём Instagram.

Глава Нефтеюганского района Галина Лапковская отметила, что "всегда принимает участие в выборах, и делает это обязательно с утра".

"На своем 252-ом избирательном участке мы с супругом были сегодня в числе первых голосующих. В эти дни – 17, 18 и 19 сентября – мы выбираем депутатов думы Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области, Госдумы, а в Нефтеюганске - ещё и депутатов городского парламента. Именно эти люди, которым мы сегодня окажем доверие, будут решать судьбу следующие пять лет. И я очень надеюсь, что та народная программа, которая была сформирована с помощью наказов наших граждан, будет реализована", - написала руководитель района в своём Instagram.

Также в числе проголосовавших – глава Советского района Игорь Набатов.

"Избирательный процесс проводится с соблюдением всех санитарных и противоэпидемиологических мер. Измерение температуры тела, выдаётся индивидуальный пакет с маской, ручкой и перчатками. Охрану правопорядка и общественной безопасности при голосовании на участках, а также при организации работы выездных избирательных участков обеспечивают сотрудники правоохранительных органов", - написал Набатов в своём Instagram.

За ходом избирательного процесса следят общественные наблюдатели, которые обеспечивают легитимность процесса, также на всех участках организовано видеонаблюдение, уточнил он. Добавим, для наблюдения за ходом выборов создан Региональный общественный штаб. В каждом муниципальном образовании назначены 22 координатора наблюдения: члены Общественной палаты Югры, а также лидеры общественного мнения в муниципальных образованиях. Также в систему организации общественного наблюдения входят бригадиры, которые координируют деятельность наблюдателей на 10 избирательных участках. Корпус состоит из 1 тыс. 770 человек. В составе – педагоги, сотрудники градообразующих предприятий, медицинские работники, общественники и активисты. Все наблюдатели прошли обучение по программе, подготовленной Ассоциацией "Независимый общественный мониторинг".

"Наблюдатели все на местах, работают по регламенту. Все УИКи, откуда наблюдатели присылают мне информацию, голосование идёт активно. Нарушений никаких нет. Везде соблюдены все "коронавирусные" правила", - рассказала Накануне.RU координатор общественного наблюдения из Урая Дина Зернова.

Руководитель окружного Центра общественного наблюдения Ольга Сидорова в разговоре с Накануне.RU отметила, что на всех участках округа находятся наблюдатели, которые приступили к работе до начала голосования – они обследовали участки на соответствие их стандартам.

"В случае необходимости мы можем в Центре посмотреть трансляцию аботы конкретного участка, перемотать её и, в случае необходимости, принимать какое-то решение по дальнейшим действиям. С 8.00 17 сентября любой желающий может прийти в центр, выбрать трансляцию работы любого участка и два часа понаблюдать. Заявку для этого можно подать на главной странице портала Общественной палаты Югры или прийти в центр, подать очно заявку и, если есть свободные мониторы – у нас их всего 20 – понаблюдать. Сейчас голосование идёт в штатном режиме", - сказала Сидорова.