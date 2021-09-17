17 Сентября 2021
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Политика В России Московская область
Паспорт Сергея Шойгу (2021) | Фото: t.me/RIAKremlinpool

Голосование Шойгу: прибавление в семействе и "дореволюционный" паспорт

Одним из первых среди членов российского правительства сегодня проголосовал министр обороны Сергей Шойгу. Он пришел на выборы депутатов Госдумы в подмосковной Кубинке, на участок на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск.

Кадры его появления на избирательном участке опубликовало оборонное ведомство. На них можно заметить необычную обложку паспорта Шойгу: на ней с использованием дореформенного алфавита написано "Паспорт гражданина Государства Российского <...> Шойгу Сергея Кужугетовича".

"Как положено в нашей стране, голосование началось с Востока, с Восточного военного округа и Тихоокеанского флота. Голосуют все округа и флота. Активно идет голосование в Центральном военном округе. Традиционно в Вооруженных Силах, все военнослужащие и их семьи принимают самое активное участие в выборах. Для каждого военнослужащего, гражданина нашей страны участие в выборах по избранию законодательной власти – это важная и ответственная задача. Очень хотелось бы, чтобы такие дни становились больше праздничными, потому что это наша жизнь. Жизнь, которая должна, так или иначе, строиться по соответствующим законам, которые принимает, в том числе Государственная Дума. Надеюсь, что все придут и все проголосуют", - сказал Шойгу журналистам после выхода с участка.

Паспорт Сергея Шойгу(2021)|Фото: t.me/RIAKremlinpool

Между тем, для Шойгу день начала голосования стал настоящим праздником: его дочь Ксения впервые стала мамой – у нее родилась девочка. Шойгу поделилась фотографиями из родильной палаты с подписчиками в Instagram. Судя по фото, на родах присутствовал и зять министра обороны Алексей Столяров, спортивный блогер.

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Теги: сергей шойгу, паспорт, внучка, ксения шойгу, выборы в госдуму



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