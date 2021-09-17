В Сингапуре взрывной рост коронавируса, несмотря на вакцинацию 80% населения

В Сингапуре, где от ковида вакцинировано около 80% населения, или практически все совершеннолетние, происходит взрывной рост заболеваемости, который уже почти повторил взрыв апреля 2020 года.

Сингапур является одной из наиболее сильно вакцинированных стран, но жизнь там не улучшилась так, как прогнозировалось. Мы уже писали о том, что еще в июле снова были введены ограничения - на месяц. Они дали эффект, но с конца августа начался взрывной рост - за три недели в 10 раз. Вероятно, это связано с тем, что в Сингапуре разрешены общественные мероприятия для вакцинированных в расчете на защиту от вакцины.

Сейчас в день фиксируют до тысячи новых случаев ковида. В больницах лежат почти 800 человек. О количестве смертей среди привитых и непривитых не сообщается. Вообще в Сингапуре за все время было очень мало смертей из-за ковида - 58. Но из них треть умерли в последние полтора месяца, когда все взрослые были привиты. С учетом численности населения это намного меньше, чем в большинстве стран Запада. Видимо, решающее значение имеет работа системы здравоохранения.

Интересно, что летом Сингапур собирался изменить стратегию отношения к ковиду.