17 Сентября 2021
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выборы, избирательный участок, КОИБ, голосование (2021) | Фото: Накануне.RU

В " СР" заявили о нарушениях при составлении реестров избирателей на двух участках в Челябинске

В "Справедливой России – За правду" сообщили, что обнаружили на избирательных участках № 599 и № 622 Курчатовского района Челябинска составленные с нарушениями реестры с именами избирателей, которые хотят проголосовать на дому.

"На участке 599 выяснилось, что реестры подготовила территориальная избирательная комиссия, никаких подписей членов УИКов рядом с именами заявителей не стоит. На участке 622 также отметили, что необходимые подписи отсутствуют", - рассказали в пресс-службе партии.

В региональном отделении считают, что "возможно, кто-то просто взял список людей, состоящих на учете в органах соцзащиты". Представители партии уже написали жалобы в УИКи и будут следить за надомным голосованием.

Напомним, с 17 по 19 сентября в России проходят выборы в Госдуму. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 по одномандатным округам.

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Теги: нарушения, УИК, избиратели, реестры,



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