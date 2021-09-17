В " СР" заявили о нарушениях при составлении реестров избирателей на двух участках в Челябинске

В "Справедливой России – За правду" сообщили, что обнаружили на избирательных участках № 599 и № 622 Курчатовского района Челябинска составленные с нарушениями реестры с именами избирателей, которые хотят проголосовать на дому.

"На участке 599 выяснилось, что реестры подготовила территориальная избирательная комиссия, никаких подписей членов УИКов рядом с именами заявителей не стоит. На участке 622 также отметили, что необходимые подписи отсутствуют", - рассказали в пресс-службе партии.

В региональном отделении считают, что "возможно, кто-то просто взял список людей, состоящих на учете в органах соцзащиты". Представители партии уже написали жалобы в УИКи и будут следить за надомным голосованием.

Напомним, с 17 по 19 сентября в России проходят выборы в Госдуму. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 по одномандатным округам.