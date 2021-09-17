17 Сентября 2021
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Политика В России За рубежом
виктория нуланд, официальный представитель ГосДепа США (2014) | Фото:www.gazetaexpress.com

Москва и Вашингтон согласовывают приезд в Россию Нуланд

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд может посетить Россию осенью текущего года.

Москва и Вашингтон согласовывают возможность визита, "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломатические источники. Точная дата пока не назначена, в переговорах фигурирует ноябрь.

По словам российских источников, Нуланд, возможно, встретится с действующим куратором украинского направления в Кремле и заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком.

Отмечается, что приезд американского чиновника может состояться даже несмотря на то, что ей запрещен въезд на территорию России.

Напомним, в 2019 году Нуланд отказали в российской визе. Политика внесли в "черный список", который появился в ответ на персональные антироссийские санкции Вашингтона.

Нуланд в качестве помощника госсекретаря США принимала активное участие в Евромайдане на Украине. Она несколько раз посещала Киев в разгар акций протеста. В декабре 2013 года Нуланд лично раздавала выпечку протестующим на Майдане.

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Теги: виктория нуланд, россия



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