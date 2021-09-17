Губернатор Югры проголосовала в первый день выборов

Губернатор Наталья Комарова одной из первых приняла участие в голосовании по выборам депутатов Госдумы, думы округа, тюменской облдумы, а также Ханты-Мансийска. Традиционно Наталья Комарова проголосовала на избирательном участке №294, расположенном в КДЦ "Октябрь" в окружной столице, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

"В ходе подготовки к этому важнейшему событию в Югре были приняты все необходимые меры, предусмотренные регламентами Роспотребнадзора, по обеспечению безопасности людей, - отметила глава региона. – Важно, чтобы люди имели предусмотренную законодательством Российской Федерации возможность сделать выбор".

Наталья Комарова также обратила внимание на то, что в целях обеспечения легитимности и безопасности выборов в автономном округе был создан Центр общественного наблюдения, который обеспечивает видеонаблюдение за избирательными процессами, информационное, экспертное, правовое сопровождение возникающих вопросов.

"Большую роль играют общественные наблюдатели. У нас в регионе эта команда насчитывает 1 тыс. 745 человек. Независимые общественные наблюдатели контролируют соблюдение всех мер, реализация которых направлена на открытость и доступность голосования" - сказала губернатор.

Напомним, что в течение трех дней жителям региона предстоит выбрать 360 депутатов в думы всех уровней – от Государственной до местных дум. Каждый житель Югры, придя на избирательный участок, получит от шести до девяти бюллетеней. За ходом голосования следят порядка 5 тыс. наблюдателей, из них больше 1,7 тыс. – независимые общественные наблюдатели. Голосование, которое продлится в течение трёх дней, организовано с соблюдением всех норм безопасности с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации. По данным региональной избирательной комиссии, 75% членов избирательных комиссий сделали профилактическую прививку от коронавирусной инфекции.