17 Сентября 2021
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выборы, избирательный участок, КОИБ, голосование (2021) | Фото: Накануне.RU

В Избиркоме Югры сообщили о нескольких нештатных ситуациях на избирательных участках

В Избиркоме Югры сообщили о нескольких нештатных ситуациях на избирательных участках, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, в первый час работы УИК N 623 города Нижневартовска было обнаружено, что участковая избирательная комиссия при подготовке бюллетеней допустила ошибку при исключении кандидатов из бюллетеня для голосования по выборам депутатов в думу Нижневартовска по одномандатному избирательному округу N 14, что привело к недействительности данных бюллетеней на этом УИК.

"Успели проголосовать около 50 избирателей. ТИК города Нижневартовска незамедлительно направила имеющиеся в резерве муниципальные бюллетени на данный избирательный участок. Голосование продолжилось. Бюллетени с ошибочным вычеркиванием будут признаны недействительными при подсчете голосов", - говорится в сообщении.

Также в Избирком Югры поступило заявление представителей партии ЛДПР о возможных фальсификациях выборов в городе Нягани с использованием КОИБ

"Сообщаем, что какие-либо дополнительные отметки на бюллетенях для голосования отсутствуют, в том числе изготовленные путем "продавливания". В настоящее время по всем избирательным участкам ТИК города Нягани совместно с представителями партии ЛДПР проводит внеплановую проверку бюллетеней для голосования. При выдаче бюллетеней на всех УИК присутствуют члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса от ЛДПР, которым предоставлена возможность убедиться в отсутствии каких-либо отметок при выдаче избирательных бюллетеней. При этом, в случае аномального количества недействительных избирательных бюллетеней при подсчете голосов с помощью КОИБ, Избирательная комиссия Югры готова принять решение о ручном пересчете бюллетеней по всем таким избирательным участкам", - прокомментировали в Избиркоме.

Добавим, что ранее в автономном округе завершилось досрочное голосование в Белоярском, Березовском, Октябрьском, Кондинском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах для представителей КМНС и избирателей, работающих вахтовым методом, которые в дни проведения выборов находятся в значительном удалении от помещений для голосования.

Досрочно проголосовали 31919 человек.

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Теги: избирком, выборы, голосование, нештатные ситуации



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