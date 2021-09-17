Система не дает проголосовать дистанционно при подключении через Wi-Fi – ОП РФ

Член Общественной палаты России Александр Малькевич сообщил в своем Telegram-канале об одной из возможных причин отсутствия доступа к электронному голосованию.

"После открытия голосования наблюдатели за ДЭГ в нашей Рабочей группе ОП РФ сообщили, что у ряда избирателей в столице появились проблемы. Проще говоря, система "висела", - написал Малькевич.

Он отметил, что в первые минуты после открытия избирательных участков поступало до 47 тыс. запросов в секунду. Непонятно – это большое желание проголосовать у зарегистрировавшихся или DoS-атака, но система тормозила.

"Кроме того, замруководителя Общественного штаба Москвы, мой коллега по ОП РФ Вадим Ковалёв рассказал, что и сам не смог сразу проголосовать: система не пускала. Но, после того, как коллега выключил Wi-Fi, он благополучно проголосовал, используя подключение по сотовой связи", - рассказал Малькевич.

"Да, это дополнительная система защиты от возможного несанкционированного подключения в зоне публичных сетей. Прежде всего для того, чтобы не утекли персональные данные", - объяснил общественник.