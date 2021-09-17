17 Сентября 2021
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Политика Москва
Очередь на голосование в Москве (2021) | Фото: МГИК

"После ночной смены пришли голосовать военнослужащие": в МГИК объяснили огромные очереди на участках

В Москве и других регионах страны наблюдатели сообщают об огромных очередях желающих проголосовать, собравшихся на некоторых избирательных участках. В избиркомах ничего странного не видят.

"Скопления избирателей на 9.30 утра 17 сентября зафиксированы на некоторых участках, так как там голосуют люди, перекрепившиеся по месту работы. Соответственно, они делают это до начала рабочего дня. Высокая активность избирателей на отдельных участках не является нарушением", - сообщили в Мосгоризбиркоме.

Также в МГИК прокомментировали огромную очередь на УИК №9 в Москве (Большой Афанасьевский переулок).

"На УИК № 9 по адресу Большой Афанасьевский, 27, стр 1 наблюдается очередь из голосующих. Это связано с тем, что после ночной смены пришли голосовать военнослужащие. При этом голосование в помещении УИК осуществляется в штатном режиме. Количество избирателей не препятствует процессам голосования и наблюдения. Стоит отметить, что большое количество избирателей, особенно в начале дня, нарушением избирательного законодательства не является", - считают в избиркоме.

Очередь на голосование в Москве(2021)|Фото: МГИК

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Теги: мгик, выборы в госдуму, очередь, голосование



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