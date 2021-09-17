В Калифорнии шериф отказался требовать у подчиненных вакцинироваться

Калифорнийский шериф округа Риверсайд Чад Бьянко заявил, что не будет требовать с сотрудников своего департамента обязательной вакцинации, которую предписал своим указом Джо Байден. Об этом сообщает Fох News.

Шериф указывает, что правительство не имеет полномочий определять личный выбор человека в области охраны здоровья.

"Как ваш шериф, я обязан охранять вашу свободу", - подчеркнул Бьянко.

Он также отмечает, что власти США пытаются разделить американцев, противопоставляя привитых непривитым. В прошлом году он критиковал решение губернатора штата запереть американцев в своих домах. И назвал его лицемером, когда во время карантина его видели в дорогом ресторане без маски в окружении людей, не являющихся членами его семьи, что было нарушением его собственного указа.

"Департамент шерифа округа Риверсайд не будет подвергаться шантажу, издевательствам или использованию в качестве силы против жителей округа при исполнении распоряжения губернатора", - заключил шериф.

Сотрудники Департамента полиции Лос-Анджелеса на днях подали федеральный иск об отмене требования обязательной вакцинации. Ранее профсоюз шерифов Сан-Франциско выступил с заявлением, что офицеры уволятся или уйдут на пенсию, если их заставят вакцинироваться от коронавируса.

Летом, после массовой вакцинации большинства населения США, заболеваемость в стране выросла более чем десятикратно, а смертность - в 5-6 раз.