Путин сравнил с бегством поспешный вывод войск США из Афганистана

Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств-членов ШОС сравнил с бегством поспешный вывод войск США и их союзников из Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Происходящее в Афганистане напрямую проецируется на интересы безопасности государств-членов ШОС, заявил российский лидер, выступая в режиме видеоконференции.

В настоящее время, добавил Путин, перед ШОС стоит задача по проведению общей согласованной линии. Необходимо учитывать серьезные риски, связанные с обострением ситуации в Афганистане "после поспешного вывода, если не сказать бегства, из этой страны сил США и их союзников по НАТО", заявил президент.

По его словам, необходимо задействовать потенциал ШОС для содействия инклюзивному мирному процессу. Для этого Путин предложил проработать вопрос о возобновлении деятельности Контактной группы ШОС – Афганистан.

Ранее президент РФ отмечал, что уход США из Афганистана привел к новому кризису, и неясно, как это повлияет на региональную и глобальную безопасность. "Новый виток кризиса в Афганистане связан с безответственными попытками навязать чужие ценности", - заявлял Путин.