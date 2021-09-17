17 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
Несанкционированный крестный ход в Екатеринбурге (2021) | Фото: facebook.com/shchukin.andryusha

Чиновника свердловского МОБа хотят привлечь к ответственности за участие в крестном ходе

Уральский правозащитник Андрей Щукин намерен привлечь к ответственности Валерия Сорокина, занимающего должность главного специалиста в Министерстве общественной безопасности Свердловской области. Об этом активист написал на своей странице в Facebook. По его словам, Сорокин принимал участие в июльском несанкционированном крестном ходе в Екатеринбурге.

"Гр. Виталий Сорокин, являясь участником несанкционированного публичного мероприятия, проводимого без подачи уведомления, без соблюдения социальной дистанции в период распространения короновирусной инфекции, сочетающего в себе формы митинга и шествия, совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ", - полагает активист.

При этом, по его словам, начальник отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Екатеринбургу Антон Трошин вынес определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. Согласно ответу Трошина, в действиях Сорокина отсутствует состав указанного административного правонарушения.

"Данное решение будет обжаловано в судебном порядке. Посмотрим, как можно участвовать в митинге и не нарушать закон", - подытожил правозащитник.

Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений оценил количество участников Царского крестного хода в Екатеринбурге, несогласованного властями, в две тысячи человек. По его мнению, большинство верующих старались соблюдать меры предосторожности против коронавируса. В свою очередь губернатор Евгений Куйвашев не разрешал проводить крестный ход по причине тяжелой эпидемиологической ситуации в стране и регионе.

Напомним, что ранее Андрей Щукин подал иск к министру обороны РФ Сергею Шойгу за нарушение масочного режима во время посещения московского военкомата. Однако Дзержинский районный суд Нижнего Тагила отказал в удовлетворении иска.

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Теги: Крестный ход, Сорокин, Щукин



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