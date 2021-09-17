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Политика В России Москва
МИД РФ, Министерство иностранных дел (2014) | Фото:Накануне.RU

В МИД России отметили годовщину "освободительного похода Красной Армии на территории Польши"

МИД России опубликовал в соцсетях (например, в Twitter) видео, приуроченное к началу "освободительного похода Красной Армии на территории Польши 17 сентября 1939 г.".

"Советские войска вышли на линию Керзона, не позволив вермахту подойти к Минску. Народы Западной Белоруссии и Западной Украины встретили советских солдат с ликованием", - сообщается в ролике. Также в нем говорится, что "попытки ученых и СМИ стран Запада представить эту операцию как акт агрессии СССР разбиваются о реальные факты".

МИД сообщает, что гитлеровское командование, войдя в Польшу, призывало СССР присоединиться к военным действиям, "однако, советское руководство призывы игнорировало и отказывалось вступать в конфликт до последней возможности". "Решение ввести войска было принято только после того, как выяснилось, что части вермахта могут выйти к Минску". Власти Польши, по мнению МИД, отказались от совместных с СССР действий по противостоянию Германии.

Приводятся и слова президента России Владимира Путина: "Трагедия Польши – целиком на совести тогдашнего польского руководства, которое поставило свой народ под каток гитлеровской машины уничтожения".

"Москва не могла допустить, чтобы Гитлер захватил всю Польшу – это ухудшило бы позиции СССР на западном направлении", - говорится в ролике.

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Теги: мид россии, польша, ссср



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