Ильменский фестиваль пройдет в Челябинске в ноябре

Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни, отмененный из-за коронавируса, пройдет в Челябинске в ноябре. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

"Провести с 10 по 11 ноября 2021 года в Челябинском городском округе Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни", - говорится в документе.

Напомним, в июне из-за роста заболеваемости коронавирусом организаторами было принято решение не проводить в 2021 году Ильменский фестиваль.