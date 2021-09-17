На ямальских избирательных участках зафиксированы очереди

Все избирательные участки Ямала открылись вовремя - ровно в 8.00. Об этом доложил Председатель избиркома ЯНАО Андрей Гиберт на брифинге в медиацентре "Ямал-Выборы-2021", передает корреспондент Накануне.RU.



Председатель проинформировал журналистов об итогах досрочного голосования.

"16 сентября в округе закончилось досрочное голосование в труднодоступных местностях. В общей сложности в выборах уже приняли участие 40 тысяч избирателей. Это вахтовые работники, рыбаки и оленеводы", - сообщил он.

Пока избиркомы рапортуют о безопасности всех процедур, на кадрах, опубликованных в соцсетях, можно увидеть, что на участках образовались очереди избирателей, зафиксирована высокая явка.

Такой ажиотаж объясняют тем, что многие избиратели спешили проголосовать до начала рабочего дня.

Также интернет-пользователь на странице избиркома в "ВКонтакте" сообщил, что на Бованенково не было одноразовых ручек и отсутствии средств индивидуальной защиты для избирателей.

"На Бованенково не было одноразовых ручек, все расписывались одной и той же ручкой, маску тоже никто не предложил, пришлось использовать свою. В общем только по телевизору говорят о мерах безопасности, а на деле всем наплевать", - сообщил пользователь Виталий.

В избиркоме пообещали разобраться в ситуации.