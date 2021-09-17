Самым быстрорастущим городом Европы стала Балашиха

Подмосковная Балашиха признана самым быстрорастущим городом Европы. Ее население растет в среднем на 2,0% в год. Таков результат рейтинга, составленного порталом Visual Capitalist на основе данных ООН, Еврокомиссии и агентства Statista.

На втором месте Тюмень с показателем роста 1,9% в год, которую авторы тоже включили в Европу. Всего в первой десятке пять российских городов. С третьего по десятое место заняли следующие города: Тирана (Албания), Осло (Норвегия), Сочи, Ковентри-Бедворт (Британия), Стокгольм (Швеция), Лозанна (Швейцария), Краснодар, Сургут. На одиннадцатом месте Подольск. Темпы роста численности населения этих городов от 1,6% в год у Тираны до 1,2% у Подольска.

При этом отмечается, что в Африке города растут в несколько раз быстрее самых быстрорастущих городов Европы. Так, население Гвагвалады (Нигерия) растет почти на 6,5% в год. А в целом из 20 самых быстрорастущих городов мира 17 расположены в Африке, из них четыре - в Нигерии. Балашиха в мировом рейтинге занимает только 768-е место, потому что в Европе демографическая ситуация самая тяжелая.

Для России быстрый рост некоторых городов сопровождается параллельным оттоком населения из сел и других регионов. Поэтому концентрация населения вокруг нескольких мегаполисов является прямой угрозой безопасности страны. Только в ближайшие годы население России будет убывать до 1 млн ежегодно с тенденцией к дальнейшему ухудшению.