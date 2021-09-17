Самым быстрорастущим городом Европы стала Балашиха

17 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Тюменская область Центральный ФО Южный ФО Уральский ФО В России Московская область Краснодарский край
Новостройки в Краснодаре (2021) | Фото: drive2.ru

Самым быстрорастущим городом Европы стала Балашиха

Подмосковная Балашиха признана самым быстрорастущим городом Европы. Ее население растет в среднем на 2,0% в год. Таков результат рейтинга, составленного порталом Visual Capitalist на основе данных ООН, Еврокомиссии и агентства Statista.

На втором месте Тюмень с показателем роста 1,9% в год, которую авторы тоже включили в Европу. Всего в первой десятке пять российских городов. С третьего по десятое место заняли следующие города: Тирана (Албания), Осло (Норвегия), Сочи, Ковентри-Бедворт (Британия), Стокгольм (Швеция), Лозанна (Швейцария), Краснодар, Сургут. На одиннадцатом месте Подольск. Темпы роста численности населения этих городов от 1,6% в год у Тираны до 1,2% у Подольска.

При этом отмечается, что в Африке города растут в несколько раз быстрее самых быстрорастущих городов Европы. Так, население Гвагвалады (Нигерия) растет почти на 6,5% в год. А в целом из 20 самых быстрорастущих городов мира 17 расположены в Африке, из них четыре - в Нигерии. Балашиха в мировом рейтинге занимает только 768-е место, потому что в Европе демографическая ситуация самая тяжелая.

Для России быстрый рост некоторых городов сопровождается параллельным оттоком населения из сел и других регионов. Поэтому концентрация населения вокруг нескольких мегаполисов является прямой угрозой безопасности страны. Только в ближайшие годы население России будет убывать до 1 млн ежегодно с тенденцией к дальнейшему ухудшению.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: демография, население, Европа, Балашиха



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети