"Небольшие" DDoS-атаки идут на портал онлайн-голосования в Москве, - Венедиктов

На систему дистанционного голосования в Москве идут «небольшие» DDoS-атаки, сообщил зампред общественной палаты столицы, руководитель московского штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

По его словам, из-за большой очереди и DDOS-атак время ожидания увеличилось до пяти минут.

"Ничего не упало, люди стоят в очереди, чтобы электронно проголосовать", - цитирует Венедиктова РИА Новости.

Напомним, с самого утра москвичи жалуются на "очереди" и зависания портала mos.ru при попытке проголосовать в формате ДЭГ – дистанционного электронного голосования.

Telegram-канал Московской городской избирательной комиссии (МГИК) отвечает, что проблем нет: "Портал mos.ru и программное обеспечение дистанционного электронного голосования действуют в штатном режиме".

"Сейчас на электронном голосовании примерно 47 тыс. запросов в минуту, поэтому некоторые избиратели ожидают выдачу бюллетеней", - заявил Венедиктов ранее.