17 Сентября 2021
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Политика Свердловская область
Павел Креков (2021) | Фото: vk.com/svo196

Свердловский вице-губернатор не увидел "ничего страшного" в очередях на избирательных участках

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков прокомментировал сегодняшние очереди на избирательных участках из желающих проголосовать. По его мнению, в этом "нет ничего страшного".

Напомним, что с 17 по 19 сентября на Среднем Урале выбирают депутатов Госдумы от своего региона и Законодательного собрания Свердловской области. Сегодня в Екатеринбурге с открытием избирательных участков наблюдаются огромные очереди – с самого раннего утра многие жители пришли голосовать. Как пишут СМИ, причиной могло стать принуждение к голосованию бюджетников.

голосование, выборы, очередь(2021)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, Павел Креков отметил, что скопление людей на избирательных участках при соблюдении всех мер безопасности не приведет к нехорошим последствиям.

"Если люди вакцинированные, если соблюдают дистанцию, если они в масках – нет ничего страшного. Мы это уже проходили", - заявил вице-губернатор.

Напомним, также сегодня на одном из участков в Екатеринбурге образовалась очередь избирателей из 100 человек. При этом на соседнем участке не было ни души. В областном избиркоме не заметили в этом ничего необычного.

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Теги: Креков, очереди, участки, голосование



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Ранее 17.09.2021 08:38 Мск На одном из участков в Екатеринбурге образовалась очередь избирателей. На соседнем - ни души
Ранее 17.09.2021 07:03 Мск Бюджетников пригнали? На Среднем Урале на только открытых участках выстроились огромные очереди


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