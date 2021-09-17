Подозреваемый в нападении на полицию в Лисках мужчина заминировал свое жилье

В Воронежской области и прилегающих регионах продолжаются поиски мужчины, подозреваемого в тройном убийстве и нападении на отдел полиции в Лисках.

Накануне вечером силовикам удалось выйти на подозреваемого и узнать, где он живет, передает Telegram-канал Baza, Однако попасть внутрь его жилища сразу не получилось – мужчина заминировал свой дом. Из-за этого полицейским пришлось перекрывать часть села. Также полиция проверяет информацию о возможном минировании квартиры родственницы подозреваемого.