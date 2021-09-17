В Челябинске суд оставил в силе приговор пенсионеру за покушение на убийство жены

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор пенсионеру, осужденному за покушение на убийство жены, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

24 октября прошлого года 65-летний мужчина забрал свою 37-летнюю жену с работы и отвез в лес между улицами Дегтярева и 2-ая Павелецкая. Межу супругами произошел конфликт на почве развода и ревности. Женщина вышла из машины, подсудимый бросился за ней, угрожал убийством и ударил жену. Она упала на землю. После этого он ударил ее острым предметом в шею.

Женщина притворилась мертвой. Тогда мужчина решил скрыть тело и оттащил его в кусты. После этого скрылся с места происшествия. Потерпевшую обнаружили прохожие, которые вызвали скорую медицинскую помощь.

Мужчину приговорили к 6,5 годам в колонии строгого режима.

Осужденный и его адвокат обжаловали приговор, не согласившись с выводами суда в покушении на убийство, приговор просили отменить и направить дело на новое рассмотрение. Челябинский областной суд оставил приговор в части квалификации и назначенного наказания без изменения.