Четверым участникам побега из ИВС в Истре вынесли приговор за грабежи

Суд приговорил к долгим срокам лишения свободы четверых участников побега из изолятора временного содержания в подмосковной Истре, пишет "Коммерсантъ".

Выходцы из Молдавии Александр Бутнару, Иван Цуркану, Денис Грозаву и Николай Тетеря приговорены к срокам от шести лет общего режима до 11 лет строгого режима по статьям 158, 162 и 226 УК (кражи, грабежи и хищение оружия).

По версии следствия, в 2018 года торговцы со строительного рынка в деревне Глазово Дмитровского городского округа объединились в ОПГ. В Московской и Тверской областях они пробирались в дома богатых людей и крали ценности.

Отмечается, что теперь им предстоит суд за побег из ИВС. Статья 313 УК предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, пятеро мужчин сбежали из ИВС в Истре в ночь на 6 августа. По предварительным данным, они скрутили замки на дверях камеры отверткой. Четверых беглецов удалось поймать в первые несколько дней. Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова, был задержан только 13 сентября. При задержании он оказал сопротивление.

По делу о побеге задержаны сотрудники изолятора, которые находились на рабочем месте в момент происшествия. Исполняющему обязанности начальника изолятора временного содержания в подмосковной Истре, откуда в августе сбежали арестанты, предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.