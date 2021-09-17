Ил-114 не пойдет в серию в 2023 году из-за катастрофы Ил-112В

Глава Ростеха Сергей Чемезов пообещал Путину, что Ил-114-300 будет запущен в серию в 2023 году. Но этого не произойдет.

Серийные поставки "могут сдвинуться на более поздний срок", например, на 2024 год, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов, его слова приводят "Ведомости".

Причиной сдвига стало крушение в августе опытного образца самолета Ил-112В. И на Ил-112, и на Ил-114 стоят российские двигатели ТВ7-117СТ. После авиакатастрофы испытания Ил-114 также были приостановлены до выяснения ее причин.

В июне этого года Чемезов обещал президенту России: "Да, обязательно. В 2023-м будет Ил-114 с нашим двигателем. Думаю, в следующем году, в крайнем случае – в начале следующего года, все сертификационные испытания завершатся, и мы уже поставим в серию производство этих двигателей и выпускать будем самолет".

"Самолет очень хороший. Уже сегодня на него большой спрос, особенно у региональных авиакомпаний, потому что он может приземляться не только на бетонную, но и на грунтовые полосы, и без специального оборудования в аэропортах", - заявил Чемезов.