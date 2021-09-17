17 Сентября 2021
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Происшествия Свердловская область
выборы, избирательный участок, КОИБ, голосование (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге задержали подозреваемых в подкупе избирателей

В Екатеринбурге зафиксировали попытку подкупа голосов на избирательном участке № 1356 Железнодорожного района.

Неизвестные стояли у входа в школу и предлагали потенциальным избирателям 500 рублей за голос. По словам члена территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса Вениамина Помазкина, небезвозмездно голосовать якобы предлагали за "Единую Россию" и губернатора Евгения Куйвашева. Помазкин добавил, что двух мужчин уже задержали сотрудники полиции, а голосование контролируется по пронумерованным листочкам, которые на входе собирают наблюдатели от Общественной палаты.

Ситуацию прокомментировали в Центре общественного наблюдения за выборами.

"В Свердловской области очень большая конкуренция на выборах - более 600 мандатов разыгрывается на этих выборах и подобные акции и правонарушения являются очень серьезными проступками. Поэтому хотелось бы обратить внимание граждан, которые придут на выборы, что подобные вещи недопустимы", - заявил эксперт Центра общественного наблюдения.

Он также пояснил, что в подобных случаях гражданам необходимо обращаться в ЦОН или правоохранительные органы, поскольку такие действия являются серьезным административным или даже уголовным преступлением.

В пресс-службе партии "Единая Россия" назвали произошедшее провокацией.

"По этой ситуации есть комментарий Центра общественного наблюдения, в котором говорится об этой провокации. Это провокация против нашей партии. Грязные приемы оппонентов, мы таким не занимаемся. ЦОН является независимым арбитром всего периода голосования и уже дал оценку этому случаю", - сообщили Накануне.RU в реготделении "ЕР".

Напомним, что за два дня до выборов свердловские отделения партий "Справедливая Россия - За правду", "Партия роста" и ряда других пожаловались на неизвестных, которые сорвали баннеры с их кандидатами в депутаты. При этом в партиях отметили, что вандалы не тронули только баннеры кандидатов от "Единой России" и самого Куйвашева. В "ЕР" сказали, что непричастны к этому.

Голосование стартовало сегодня, и на избирательных участках в регионе с самого открытия скопились огромные очереди. Около 100 человек стоили в очереди на участке №1480. Интересно, что в том же здании на втором этаже размещается другой участок №1479, а там почти никого не было. При этом визуально в урнах на "пустом участке" уже было столько же бюллетеней, сколько и в урне на "участке с очередями".

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Теги: голосование, подкуп, ЦОН



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