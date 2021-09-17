На игре "Урал" - "Локомотив" в Екатеринбурге сможет присутствовать не больше 1000 зрителей

По решению главного государственного санитарного врача России на матч девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Урал" - "Локомотив" будет допущена 1 тыс. зрителей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургского клуба.

Игра пройдет на стадионе "Екатеринбург-Арена" и насладиться ей смогут владельцы всех абонементов на сезон-2021/22, а также счастливчики, успевшие приобрести билет из ограниченной партии. В этом году матч откроет олимпийский чемпион Токио - российский гимнаст Давид Белявский, который нанесет символический удар по мячу перед началом игры.

Напомним, ранее в пресс-службе уральской команды сообщали, что в продажу поступит несколько десятков билетов стоимостью от 1,5 до 3 тысяч рублей. При этом купить их можно исключительно онлайн на официальном сайте клуба. Ранее на домашние матчи екатеринбуржцев пускали всего по 500 человек, в основном это были обладатели абонементов.