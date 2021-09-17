17 Сентября 2021
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Общество В России
новогодняя елка, новый год (2016) | Фото: home-secret.ru

Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2022 году

Российское правительство утвердило перенос выходных дней в 2022 году.

Как сообщается в Telegram-канале кабмина, новогодние праздники продлятся 10 дней - с 31 декабря до 9 января, а майские - с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно. Нерабочая суббота 5 марта перенесена на понедельник 7 марта.

Кроме того, выходными днями будут 23 февраля, 6-8 марта, 11-13 июня, 4-6 ноября.

Напомним, в 2021 году решением правительства 31 декабря будет выходным. Минтруд изучит возможность сделать последний день в году постоянным выходным, пообещал ранее глава ведомства Антон Котяков.

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Теги: праздники, правительство, перенос выходных дней



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