Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2022 году

Российское правительство утвердило перенос выходных дней в 2022 году.

Как сообщается в Telegram-канале кабмина, новогодние праздники продлятся 10 дней - с 31 декабря до 9 января, а майские - с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно. Нерабочая суббота 5 марта перенесена на понедельник 7 марта.

Кроме того, выходными днями будут 23 февраля, 6-8 марта, 11-13 июня, 4-6 ноября.

Напомним, в 2021 году решением правительства 31 декабря будет выходным. Минтруд изучит возможность сделать последний день в году постоянным выходным, пообещал ранее глава ведомства Антон Котяков.