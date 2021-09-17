"Все резко пошли голосовать?": москвичи жалуются на "очередь" на сайте mos.ru

17 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Москва
Дистанционное электронное голосование (2021) | Фото: МГИК

"Все резко пошли голосовать?": москвичи жалуются на "очередь" на сайте mos.ru

Москвичи жалуются на "очереди" и зависания портала mos.ru при попытке проголосовать в формате ДЭГ – дистанционного электронного голосования. Кто-то подозревает DoS-атаки, а кто-то считает, что это проявление так называемого административного ресурса, когда под давлением руководства на работе граждане ринулись одномоментно голосовать, а система просто не выдерживает нагрузки.

Telegram-канал Московской городской избирательной комиссии (МГИК) отвечает на возмущенные реплики избирателей в соцсетях однотипно, мол, проблем нет: "Портал mos.ru и программное обеспечение дистанционного электронного голосования действуют в штатном режиме. Если у избирателя возникли технические проблемы с доступом к системе дистанционного электронного голосования, он может обратиться в службу технической поддержки".

Впрочем, после четвертого или пятого гневного сообщения в МГИК добавили: "Сейчас реализуется функционал очереди в связи с большим количеством одновременных заходов".

"Ах вот оно как работает электронное голосование на выборы2021. В 8:30 по мск все резко пошли голосовать? Верится с трудом", - пишет пользователь Twitter alyonasilent. "Выборы начались! Вот вам и "ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ", - возмущается пользователь Lanin_G_V под скрином с просьбой подождать.

Между тем, в Минцифры России заявили, что "более 10% от общего числа подавших заявления избирателей проголосовали онлайн". Ранее Центризбирком сообщал, что на ДЭГ записалось около 2,6 млн человек, большинство – из Москвы.

Некоторые пользователи московской платформы для онлайн-голосования ожидают выдачи бюллетеней из-за большого потока, передает РИА Новости со ссылкой на главу общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексея Венедиктова. "Сейчас на электронном голосовании примерно 47 тыс. запросов в минуту, поэтому некоторые избиратели ожидают выдачу бюллетеней", - заявил Венедиктов.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: выборы в госдуму, дистанционное голосование, дэг, москва



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети