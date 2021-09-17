"Все резко пошли голосовать?": москвичи жалуются на "очередь" на сайте mos.ru

Москвичи жалуются на "очереди" и зависания портала mos.ru при попытке проголосовать в формате ДЭГ – дистанционного электронного голосования. Кто-то подозревает DoS-атаки, а кто-то считает, что это проявление так называемого административного ресурса, когда под давлением руководства на работе граждане ринулись одномоментно голосовать, а система просто не выдерживает нагрузки.

Telegram-канал Московской городской избирательной комиссии (МГИК) отвечает на возмущенные реплики избирателей в соцсетях однотипно, мол, проблем нет: "Портал mos.ru и программное обеспечение дистанционного электронного голосования действуют в штатном режиме. Если у избирателя возникли технические проблемы с доступом к системе дистанционного электронного голосования, он может обратиться в службу технической поддержки".

Ах вот оно как работает электронное голосование на выборы2021. В 8:30 по мск все резко пошли голосовать? Верится с трудом. pic.twitter.com/f7A1UFaFO6 — Алёна (@alyonasilent) September 17, 2021

Впрочем, после четвертого или пятого гневного сообщения в МГИК добавили: "Сейчас реализуется функционал очереди в связи с большим количеством одновременных заходов".

"Ах вот оно как работает электронное голосование на выборы2021. В 8:30 по мск все резко пошли голосовать? Верится с трудом", - пишет пользователь Twitter alyonasilent. "Выборы начались! Вот вам и "ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ", - возмущается пользователь Lanin_G_V под скрином с просьбой подождать.

Электронное голосование легло pic.twitter.com/xuEHNtuUKU — Роман Юнеман (@roman_yuneman) September 17, 2021

Между тем, в Минцифры России заявили, что "более 10% от общего числа подавших заявления избирателей проголосовали онлайн". Ранее Центризбирком сообщал, что на ДЭГ записалось около 2,6 млн человек, большинство – из Москвы.

Некоторые пользователи московской платформы для онлайн-голосования ожидают выдачи бюллетеней из-за большого потока, передает РИА Новости со ссылкой на главу общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексея Венедиктова. "Сейчас на электронном голосовании примерно 47 тыс. запросов в минуту, поэтому некоторые избиратели ожидают выдачу бюллетеней", - заявил Венедиктов.