17 Сентября 2021
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Русские витязи, Нижневартовск (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске выступят "Русские Витязи"

Представители пилотажной группы "Русские Витязи" прибыли в Нижневартовск, чтобы оценить площадку, где 18 сентября запланированы показательные выступления. На встрече с исполняющим обязанности главы города Дмитрием Кощенко они рассказали о предстоящей полетной программе мероприятий, приуроченный к 300-летию нефтяного дела в России и 90-летию Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили Накануне.RU в администрации столицы Самотлора.

"В Югру с нашей авиабазы в Кубинке мы прибыли на семи самолетах СУ-35С, полёт прошёл успешно, - рассказал майор ВВС, лётчик пилотажной группы "Русские Витязи" Сергей Стрижак. – В выступлении планируют принять участие шесть самолетов, программа рассчитана на полчаса. Сегодня территория Зауралья, к сожалению, закрыта большим циклоном, но мы надеемся на благосклонность погоды. Рассчитываем подарить зрителям зрелищное выступление".

Как рассказал исполняющий обязанности главы города Дмитрий Кощенко, точкой показа полёта истребителей была выбрана удобная локация – район городской набережной – возле монумента "Флаг города". Все необходимые приготовления выполнены.

"От себя лично и от жителей рад приветствовать "Русских Витязей" на нижневаровской земле. Выражаю благодарность пилотажной группе, а также министру обороны Сергею Шойгу, губернатору Югры Наталье Комаровой, правительству округа за поддержку и организацию уникального мероприятия для вартовчан. Также мы рады, что у лётчиков есть возможность встретиться со школьниками, способствовать реализации целей военно-патриотического воспитания подрастающего поколения", - сказал Дмитрий Кощенко.

В ходе пресс-конференции руководитель полётов пилотажной группы "Русские Витязи" Евгений Прокопенко посоветовал зрителям подготовиться к показу.

"Будет довольно громко, - пояснил Евгений Прокопенко, - поэтому стоит предупредить маленьких детей и объяснить, что показательные полеты безопасны. Сверхзвуковой режим пилотажная группа не использует во время выступлений".

Русские витязи, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

Как рассказал майор ВВС, лётчик пилотажной группы "Русские Витязи" Александр Ивашкин, вартовчан ждёт незабываемое зрелище. Уникальность группы состоит в том, что это единственная в мире пилотажная команда, которая выполняет групповой высший пилотаж на самолётах класса "тяжёлый истребитель".

"Мы выполняем весь комплекс пилотажа, как сложного, так и высшего, - пояснил Александр Ивашкин, - если позволит погода, продемонстрируем эксклюзивные фигуры, например, такие, как штопор. Меньшее количество самолётов позволяет более динамичные перемещения. Прежде, чем фигура войдёт в программу показа, она тщательно прорабатывается, взвешиваются все риски и только после длительных тренировок пилоты представляют трюк зрителям".

Лётчики отметили, что осенью округ удивительно яркий, с высоты Югра сияет всей палитрой цветов. Накануне выступления представители группы встретились со школьниками Нижневартовска. Дети и подростки получили ответы на все вопросы, узнали о биографиях героев, сфотографировались с пилотами и взяли автографы.

Вартовчане смогут наблюдать выступление пилотов, не выходя из дома. На телеканале "Самотлор" будет организован прямой эфир с места проведения мероприятия. Он начнётся в 16.20 18 сентября. Смотреть трансляцию можно будет также на сайте samotlor.tv и в приложениях LimeHD.tv или Peers.tv.

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Теги: Русские Витязи, полёт



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