В Нижневартовске выступят "Русские Витязи"

Представители пилотажной группы "Русские Витязи" прибыли в Нижневартовск, чтобы оценить площадку, где 18 сентября запланированы показательные выступления. На встрече с исполняющим обязанности главы города Дмитрием Кощенко они рассказали о предстоящей полетной программе мероприятий, приуроченный к 300-летию нефтяного дела в России и 90-летию Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили Накануне.RU в администрации столицы Самотлора.

"В Югру с нашей авиабазы в Кубинке мы прибыли на семи самолетах СУ-35С, полёт прошёл успешно, - рассказал майор ВВС, лётчик пилотажной группы "Русские Витязи" Сергей Стрижак. – В выступлении планируют принять участие шесть самолетов, программа рассчитана на полчаса. Сегодня территория Зауралья, к сожалению, закрыта большим циклоном, но мы надеемся на благосклонность погоды. Рассчитываем подарить зрителям зрелищное выступление".

Как рассказал исполняющий обязанности главы города Дмитрий Кощенко, точкой показа полёта истребителей была выбрана удобная локация – район городской набережной – возле монумента "Флаг города". Все необходимые приготовления выполнены.

"От себя лично и от жителей рад приветствовать "Русских Витязей" на нижневаровской земле. Выражаю благодарность пилотажной группе, а также министру обороны Сергею Шойгу, губернатору Югры Наталье Комаровой, правительству округа за поддержку и организацию уникального мероприятия для вартовчан. Также мы рады, что у лётчиков есть возможность встретиться со школьниками, способствовать реализации целей военно-патриотического воспитания подрастающего поколения", - сказал Дмитрий Кощенко.

В ходе пресс-конференции руководитель полётов пилотажной группы "Русские Витязи" Евгений Прокопенко посоветовал зрителям подготовиться к показу.

"Будет довольно громко, - пояснил Евгений Прокопенко, - поэтому стоит предупредить маленьких детей и объяснить, что показательные полеты безопасны. Сверхзвуковой режим пилотажная группа не использует во время выступлений".

Как рассказал майор ВВС, лётчик пилотажной группы "Русские Витязи" Александр Ивашкин, вартовчан ждёт незабываемое зрелище. Уникальность группы состоит в том, что это единственная в мире пилотажная команда, которая выполняет групповой высший пилотаж на самолётах класса "тяжёлый истребитель".

"Мы выполняем весь комплекс пилотажа, как сложного, так и высшего, - пояснил Александр Ивашкин, - если позволит погода, продемонстрируем эксклюзивные фигуры, например, такие, как штопор. Меньшее количество самолётов позволяет более динамичные перемещения. Прежде, чем фигура войдёт в программу показа, она тщательно прорабатывается, взвешиваются все риски и только после длительных тренировок пилоты представляют трюк зрителям".

Лётчики отметили, что осенью округ удивительно яркий, с высоты Югра сияет всей палитрой цветов. Накануне выступления представители группы встретились со школьниками Нижневартовска. Дети и подростки получили ответы на все вопросы, узнали о биографиях героев, сфотографировались с пилотами и взяли автографы.

Вартовчане смогут наблюдать выступление пилотов, не выходя из дома. На телеканале "Самотлор" будет организован прямой эфир с места проведения мероприятия. Он начнётся в 16.20 18 сентября. Смотреть трансляцию можно будет также на сайте samotlor.tv и в приложениях LimeHD.tv или Peers.tv.