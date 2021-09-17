Половина американцев не одобряют политику Байдена

Агентство Reuters провело опрос об отношении американцев к политике Джо Байдена. Он показал, что его рейтинг опустился до самого низкого уровня с момента вступления в должность президента. Основные причины - уход из Афганистана и результаты борьбы с ковидом.

Результаты опроса: 50% не одобряют политику Байдена, одобряют - 44%. Правда, у Дональда Трампа к тому же сроку было еще хуже, пишет Reuters.

Интересно, что по Афганистану Байден сделал такое же заявление, что и Трамп: США завершили эпоху попыток переустроить другие страны. А по ковиду Байден обвинял Трампа за скептицизм и обещал победить болезнь вакцинацией. Но летом, после массовой вакцинации большинства населения, заболеваемость выросла более чем десятикратно, а смертность - в 5-6 раз.