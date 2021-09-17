17 Сентября 2021
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Политика Челябинская область
Алексей Текслер, выборы в Госдуму, (2021) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Алексей Текслер проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в выборах депутатов Госдумы. Глава региона вместе с супругой Ириной проголосовали по традиции в школе № 92 в Металлургическом районе города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Алексей Текслер отметил, что это важнейшее общественно-политическое событие в жизни страны.

"Мы выбираем депутатов нового созыва, им принимать важнейшие законы, которые во многом будут определять вектор развития страны, причем не только на ближайшие 5 лет, но и на более далекую перспективу", - подчеркнул он.

Губернатор призвал южноуральцев прийти на выборы депутатов Госдумы и проголосовать.

Напомним, с 17 по 19 сентября проходят выборы в Госдуму. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 по одномандатным округам.

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Теги: Алексей Текслер, выборы, Госдума,



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