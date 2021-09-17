Орлов устроил детсадовцам экскурсию по мэрии Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов встретился с участниками конкурса на лучшее поздравление с Днем города.

Напомним, конкурс глава объявлял в своем Instagram. Орлов рассказывал, что просмотрел десятки роликов, и выбор победителя оказался непростым – им стала гимназия №13.

Мэр пригласил школьников на экскурсию по зданию городской администрации. Также за активность на нее позвали несколько детей из детсада №121.

Как рассказал Алексей Орлов в сторис Instagram, сегодня он встретился с самыми маленькими участниками конкурса. Глава принял их прямо в своем рабочем кабинете. Он поблагодарил всех за участие.

"Вручил детям сувениры и благодарности. А главный подарок – экскурсия по зданию администрации с подъемом на башню с часами", - добавил мэр.

Напомним, ранее Орлов открыл секрет, куда потратят сэкономленные на Дне Екатеринбурга деньги.