17 Сентября 2021
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Общество В России
(2011) | Фото:myphoneblog.ru

Приложение "Навальный" удалили из AppStore и Google Play

Компании Apple и Google удалили приложение "Навальный" из своих онлайн-магазинов. Программа больше не доступна в AppStore и Google Play.

Ранее Роскомнадзор обратился к Apple, Google, Cloudflare и Cisco с требованием прекратить предоставлять пользователям пути обхода блокировки на территории РФ сайта "Умное голосование" и мобильного приложения сторонников блогера-оппозиционера Алексея Новального. В пресс-службе РКН заявили, что данные действия связаны с нарушением избирательного законодательства. Ведомство пригрозило компаниям штрафами.

Напомним, представителей Google и Apple пригласили на заседание комиссии Совета Федерации по противодействию вмешательству во внутренние дела РФ. По словам главы комиссии сенатора Андрея Климова, действия Google и Apple в период выборов рассматриваются как вмешательство в дела России, "прокуратура потребовала устранить нарушения".

Представители Apple на заседании в Совфеде сослались на правовые особенности, которые не позволяют материнской компании воздействовать на AppStore для удаления приложения "Навальный", сообщил 16 сентября Климов.

Как передает Regnum, сенатор выразил надежду на то, что и Apple, и Google удалят "вредоносный контент" со своих ресурсов до начала выборов в Госдуму.

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Теги: приложение навальный, Google, Apple



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