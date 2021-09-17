В Перми мужчина устроил стрельбу. Его поместили в психлечебницу

В Перми на мужчину, устроившего стрельбу из окна в сторону детского сада, возбудили уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Инцидент произошел накануне. Очевидцы сообщили в полицию. Они установили, что выстрелы из огнестрельного ружья производит местный житель, 1940 года рождения.

"Полицейские, находясь в подъезде указанного дома, потребовали от правонарушителя прекратить противоправные действия, на что он, находясь внутри своей квартиры, произвел несколько выстрелов из огнестрельного ружья в направлении сотрудников полиции, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей, тем самым посягая на жизнь сотрудников правоохранительного органа", - говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан, помещен в учреждение, оказывающее психиатрическую помощь.

Расследование уголовного дела продолжается.