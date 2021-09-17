17 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
Всероссийская сельскохозяйственная перепись-2016 (2015) | Фото: syasnews.ru

Перепись населения в Екатеринбурге стартует в середине октября

В Екатеринбурге определились с датами проведения всероссийской переписи населения 2020 года. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, масштабное мероприятие стартует 15 октября и продлится до 14 ноября включительно.

На данный момент уже подобраны помещения для работы лиц, ведущих подсчет, а адресное хозяйство приведено в надлежащее состояние. В это же время продолжается работа по заключению договоров на транспортное обслуживание и обеспечение услугами сотовой связи.

По словам начальника отдела статистики населения и здравоохранения Свердловскстата Елены Мугиновой, несмотря на то, что до масштабного мероприятия остается еще месяц, подготовка к нему уже близится к завершению. Екатеринбург привлек 16 уполномоченных по вопросам переписи, которые еще в сентябре прошли соответствующее обучение. Помимо этого, зарегистрировано 380 контролеров полевого уровня и 1 тыс. 217 переписчиков.

"На территории города будут размещены 459 переписных участков в 113 помещениях, обеспеченных всем необходимым оборудованием и средствами связи. Кроме того, подобраны семь охраняемых помещений для хранения переписных листов и иных документов", - рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, для того, чтобы принять участие в переписи, необязательно делать это очно, в случае необходимости, гражданин может самостоятельного заполнить электронный переписной лист на портале Госуслуг.

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Теги: перепись населения, Госуслуги



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