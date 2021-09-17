Ритейлеры предупредили о росте закупочных цен на мясо птицы и яйца

Минпромторг получил уведомление от ритейлеров о возможном повышении закупочных цен на куриное мясо и яйца у поставщиков, пишут "Ведомости". В Национальной мясной ассоциации подтверждают тренд на рост цен: оптовая цена филе куриной грудки на электронных торгах в европейской части России недавно установила годовой рекорд в 250–260 руб./кг, а цена тушки бройлера достигла 140–150 руб./кг.

Участники рынка объясняют повышение цен несколькими факторами. Так, пока не восстановились объемы производства мяса птицы после падения в начале года – тогда возник дефицит инкубационного яйца. При этом спрос на этот продукт высокий, поскольку курица сейчас является самым доступным с точки зрения цены белковым продуктом. На фоне подорожания других продуктов питания – например, некоторых видов овощей и рыбы – потребители все чаще выбирают мясные продукты, как более дешевые, питательные и удобные в приготовлении.

Также сейчас ряд крупных компаний инвестировали в новые мощности по производству готовых мясопродуктов и между мясокомбинатами идет конкурентная борьба за сырье. А поскольку оптовая цена на свинину остается высокой в связи с регулярными вспышками африканской чумы, переработчики отдают предпочтение именно куриному мясу.

Есть и сезонный фактор – начало учебного года. В школах действует программа бесплатных горячих обедов. При этом Роспотребнадзор недавно исключил из рекомендованного рациона в школьных столовых колбасные изделия, включая сосиски, следовательно, учебные заведения также закупают больше куриного мяса.

Кроме того, растет и себестоимость производства. Цены на упаковку (картон, пленка) выросли на 50%, дорожают корма, кормовые добавки, витамины, ветеринарные препараты, стоимость транспортных услуг увеличилась на 10–30% и т. д.

А вот производители яиц объясняют увеличение цены исключительно сезонностью. Она растет из-за восстановления спроса.