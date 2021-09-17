Все свердловские муниципалитеты приступили к включению отопления

Отопительный сезон начался во всех муниципалитетах Свердловской области. Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, тепло появилось в 54% жилфонда и 83% учреждений социальной сферы.

Полностью включено отопление в 30 территориях. На 100% жилищный фонд подключен в 34 муниципалитетах, а объекты соцсферы – в 47.

В целом на Среднем Урале отапливается более 44 миллионов квадратных метров жилья и 4 тыс. 654 объекта социальной сферы. Это 898 школ, 1 тыс. 361 детских дошкольных учреждений, 812 больниц, 129 интернатов, 871 учреждений культуры и 583 прочих учреждений соцкультбыта.

Кроме этого, всем главам муниципалитетов рекомендовано с 22 сентября организовать "горячие линии" по вопросам теплоснабжения. На них уральцы смогут обращаться в случае отсутствия отопления, возникновения внештатных ситуаций или при получении услуги низкого качества.

Напомним, что в Екатеринбурге отопительный сезон стартовал 14 сентября. За первые сутки было подключено около 200 жилых домов.