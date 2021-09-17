17 Сентября 2021
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коллаж, выборы, пороховая бочка (2021) | Фото: Накануне.RU

В Бурятии газету со статьями "ЕР" признали незаконным агитационным материалом

В Бурятии признали незаконным агитационным материалом газету "Улан-Удэ - город добрых традиций", вышедшую 9 сентября с выборными статьями "Единой России". С жалобой на нарушения законодательства в избирательную комиссию 14 сентября обратился кандидат Баир Цыренов, который баллотируется в Госдуму от КПРФ. Он просил избирком обратиться в суд и в органы МВД по Бурятии для изъятия агитматериала из оборота и привлечь виновных к административной ответственности, отмечают в ведомстве.

Как передаёт "МК-Бурятия", республиканский избирком установил, что газета "Улан-Удэ - город добрых традиций" является печатным СМИ, имеет регистрацию. На её полосах газеты действительно содержатся незаконная агитация, притом что в выпуске газеты отсутствуют обязательные сведения о том, из средств избирательного фонда какой политической партии, какого регионального отделения и какого зарегистрированного кандидата были оплачены содержащиеся в ней агитационные материалы.

Любопытно, что представители Бурятского республиканского отделения "Единой России" и кандидат от этой партии заявили, что они не являются заказчиками материалов, размещенных в газете "Улан-Удэ - город добрых традиций". В этой связи отвечать за содержание придётся самой газете: решением избиркома материалы направлены в суд.

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Теги: Газета, ЕР, агитация



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