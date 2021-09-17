17 Сентября 2021
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Общество В России
платная дорога, трасса, платная трасса (2016) | Фото: pereezd-rb.ru

Минтранс предложил не пускать водителей-должников на платные трассы

Минтранс разработал новые правила проезда по платным трассам, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на проект.

В частности, ведомство предлагает ограничить проезд по всем трассам для водителей, задолжавших хотя бы одному оператору.

Кроме того, автолюбители смогут вернуть деньги или требовать бесплатного проезда, если ими обнаружены недостатки или нельзя воспользоваться заявленными услугами в полном объеме.

Речь может идти о случаях, когда водитель не может двигаться с максимально разрешенной скоростью, например, из-за того, что трасса не почищена от снега, либо участок дороги пришел в ненадлежащее состояние, либо из-за бездействия оператора возникла пробка.

Сейчас проект новых правил, разработанных Минтрансом, проходит регламентные процедуры. Заменить действующие нормы планируется в 2022 году.

Напомним, в России 10 января начал действовать новый штраф для автомобилистов - за неоплату проезда по платной дороге. Нарушения будут фиксировать автоматические системы фотофиксации. Штраф водителю будет выписан, если он не оплатит проезд в течение пяти дней после фиксации.

Штраф за нарушение для водителей легковых автомобилей составит 1,5 тысячи рублей, для владельцев грузовиков и автобусов — пять тысяч рублей.

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Теги: минтранс, платные трассы, водители



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