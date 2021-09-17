17 Сентября 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
(2003) | Фото: Накануне.ru

В Югре появился Центр общественного наблюдения за выборами

В Ханты-Мансийске открылся Центр общественного наблюдения за выборами, которые проходят в округе. Цель его работы – круглосуточно обеспечивать видеонаблюдение за избирательным процессом в режиме онлайн во все три дня голосования, 17-19 сентября. В Центре также базируется и региональный общественный штаб по наблюдению за выборами, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Задача перед нами стоит серьёзная. Первый раз у нас создан и работает подобный Центр. Основная задача – дать возможность видеонаблюдения за выборами на избирательных участках, - цитирует "Ugra-news" руководителя Центра общественного наблюдения Югры, заместителя руководителя регионального общественного штаба по наблюдению, члена Общественной палаты РФ Ольгу Сидорову. – В общей сложности здесь есть 20 мест, где можно смотреть, как проходят выборы на избирательных участках".

Всего в Югре в дни выборов будут работать 1 тыс. 764 общественных наблюдателя. По словам регионального представителя Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" в Югре Станислава Розенко, организация выступает за то, чтобы выборы проходили свободно, объективно, в соответствие с требованиями законодательства, Конституции.

"Поэтому в регионах РФ созданы отделения, которые, с одной стороны, оказывают юридическую помощь, с другой – информационную поддержку. Прежде всего, в работе с населением. Чтобы показать гражданам, что выборы – необходимая часть жизни общества", - сказал Розенко.

Большое внимание во время выборов будет обеспечено соблюдению избирательных прав всех групп населения.

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Теги: Центр общественного наблюдения за выборами, Ханты-Мансийск



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