Франция обиделась на США и отказалась от празднования 240-летия решающей битвы войны за независимость

На фоне разногласий по новому соглашению о безопасности между Соединенными Штатами, Австралией и Великобританией посольство Франции в Вашингтоне отменило прием и другие торжества по случаю годовщины Чесапикского сражения – битвы, в которой французы помогли борцам за независимость США одну из решающих побед.

В посольстве заявили, что торжества будут "более трезвыми", а прием, запланированный на пятницу в резиденции посла по случаю 240-й годовщины битвы, отменен. Прием на фрегате в Балтиморе также был сокращен.

"Это не возмущение. Мы недовольны, но мы адаптируемся. В контексте мы убрали кое-что из программы, кое-что сохранили, чтобы сохранить празднование, но не хотим, чтобы люди были обязаны быть вместе", - цитирует CNN высокопоставленного французского чиновника.

Об отмене приема стало известно на следующий день после того, как США объявили о трехстороннем соглашении по безопасности с австралийцами и британцами с упором на Индо-Тихоокеанский регион. В соответствии с этим соглашением США помогут Австралии с постройкой атомных подводных лодок, хотя раньше флот субмарин для этой страны собиралась сделать Франция. Срыв контракта обойдется Франции в несколько миллиардов долларов.

В твиттере в среду посол Франции в США Филипп Этьен отметил: "Интересно, что ровно 240 лет назад французский флот нанес поражение британскому флоту в Чесапикском заливе, проложив путь к победе в Йорктауне и независимости Соединенных Штатов".

Госсекретарь Энтони Блинкен в четверг попытался сгладить конфликт, назвав Францию "жизненно важным партнером США в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире".

Впрочем, это не очень помогло. Французские официальные лица в среду выразили недовольство по поводу нового соглашения, министры иностранных дел и обороны Франции в совместном заявлении заявили, что "решение противоречит букве и духу сотрудничества, которые царили между Францией и Австралией".

"Выбор Америки исключить европейского союзника и партнера, такого как Франция, из структурного партнерства с Австралией в то время, когда мы сталкиваемся с беспрецедентными проблемами в Индо-Тихоокеанском регионе, демонстрирует отсутствие согласованности, о чем Франция может только отметить и пожалеть ", - заявили министры.