17 Сентября 2021
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Общество Челябинская область
КОИБ (2011) | Фото:nakanune.ru

Челябинский облизбирком: Все КОИБы на избирательных участках опломбированы

Избирательная комиссия Челябинской области не подтвердила информацию о работе КОИБов без пломбировки на избирательных участках.

"КОИБы опечатываются. В случае, если пломбы повреждены, то участковые комиссии составляют акт. На избирательных участках все КОИБы опломбированы, пломбы не нарушены. Голосование идет в штатном режиме", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.

Ранее появилась информация о работе КОИБов без пломбировки в Центральном, Калининском и Курчатовском районах Челябинска.

Напомним, с 17 по 19 сентября проходят выборы в Госдуму. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 по одномандатным округам.

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Теги: КОИБ, выборы, Госдума, избирательный участок,



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