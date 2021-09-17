Челябинский облизбирком: Все КОИБы на избирательных участках опломбированы

Избирательная комиссия Челябинской области не подтвердила информацию о работе КОИБов без пломбировки на избирательных участках.

"КОИБы опечатываются. В случае, если пломбы повреждены, то участковые комиссии составляют акт. На избирательных участках все КОИБы опломбированы, пломбы не нарушены. Голосование идет в штатном режиме", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.

Ранее появилась информация о работе КОИБов без пломбировки в Центральном, Калининском и Курчатовском районах Челябинска.

Напомним, с 17 по 19 сентября проходят выборы в Госдуму. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 по одномандатным округам.