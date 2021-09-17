17 Сентября 2021
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Политика Свердловская область
голосование, выборы, очередь (2021) | Фото: Накануне.RU

На одном из участков в Екатеринбурге образовалась очередь избирателей. На соседнем - ни души

На екатеринбургском участке №1480 в очереди на голосование скопилось порядка 100 человек. Однако в избиркоме не считают, что это много.

Напомним, с 17 по 19 сентября на Среднем Урале выбирают депутатов Госдумы от своего региона и Законодательного собрания Свердловской области. В Екатеринбурге с открытием избирательных участков наблюдаются огромные очереди – с раннего утра многие жители пришли голосовать. Причиной, как пишут СМИ, могло стать принуждение к голосованию бюджетников.

Как передает корреспондент Накануне.RU, около 100 человек стоит в очереди на участке №1480. Интересно, что в том же здании на втором этаже размещается другой участок №1479, а там почти никого нет. При этом визуально в урнах на "пустом участке" уже столько же бюллетеней, сколько и в урне на "участке с очередями".

голосование, выборы, очередь(2021)|Фото: Накануне.RU

избирательный участок, выборы, УИК(2021)|Фото: Накануне.RU

В избирательной комиссии Свердловской области прокомментировали очереди, которые образовались утром в пятницу на участках для голосования. Как сообщили Накануне.RU в областном избиркоме, на некоторых, действительно, отмечается высокая активность избирателей.

Урна для голосования на участке 1480(2021)|Фото: Накануне.RU

Урна для голосования на участке 1479(2021)|Фото: Накануне.RU

"Где-то появлялись небольшие очереди. В таких ситуациях члены комиссий особое внимание должны обращать на меры профилактики коронавируса – социальную дистанцию, масочный режим. Просим и избирателей беречь свое здоровье. Полагаю, свою роль сыграло то, что голосование в этот раз трехдневное, многим удобно зайти на участок перед работой в пятницу, чтобы освободить выходные. Кроме того, у нас проходят выборы депутатов трех уровней", - заявил председатель избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.

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Теги: очереди, участки, Русинов, избирком



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