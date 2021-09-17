17 Сентября 2021
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Политика В России Москва
Коллаж, Госуслуги, кабина для голосования (2020) | Фото: Накануне.RU

На mos.ru в первые минуты электронного голосования зашкалило количество запросов

Телеведущий и корреспондент телеканала "Россия 24" Станислав Натанзон сообщил в своем Telegram-канале о перегрузках на сайте mos.ru, из-за которых система предложила ему подождать.

"На mos.ru в первые минуты электронного голосования зашкалило количество запросов, - написал журналист, решивший проголосовать дистанционно на выборах депутатов Госдумы. - Подозреваю я, что систему электронного голосования активно дидосят (атакуют – прим. ред.)... С сайтом проблемы". Впрочем, через несколько секунд Натанзону все же удалось проголосовать, о чем он тоже сообщил в Telegram.

Проблемы возникли не только у Натанзона. Мосгоризбирком отреагировал на обращение избирателя Андрея, который в твиттере задал комиссии вопрос: "Электронное голосование у всех висит? Не работает оно?".

"Портал mos.ru и программное обеспечение дистанционного электронного голосования действуют в штатном режиме. Если у избирателя возникли технические проблемы с доступом к системе дистанционного электронного голосования, он может обратиться в службу технической поддержки", - заявили в Мосгоризбиркоме.

Ранее организаторы выборов в Москве (на mos.ru могут проголосовать только москвичи) уверяли, что система выдержит любую атаку.

Напомним, что электронное голосование в столице активно критиковали. Помимо сомнений в самой технологии, есть еще и конфликт интересов: в Москве оператором голосования является структурное подразделение мэрии, то есть исполнительной власти региона.

17-19 сентября в России проходят выборы депутатов Госдумы VIII созыва, в ряде регионов выбирают губернаторов, законодательные собрания, мэров, проходят выборы всех уровней.

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Теги: электронное голосование, выборы в госдуму, станислав натанзон, мосгоризбирком



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