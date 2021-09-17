17 Сентября 2021
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Политика Новосибирская область
Голосование по поправкам в Конституцию РФ (2020) | Фото: Накануне.RU

В Новосибирской области началось голосование на выборах в Госдуму

В Новосибирской области началось голосование на выборах депутатов Государственной думы и депутатов представительных органов муниципальных образований. Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени. Одним из первых на избирательном участке № 1331 в городе Бердске проголосовал председатель регионального Заксобрания Андрей Шимкив.

"Считаю, что это долг каждого гражданина России – прийти на участок и выразить свое мнение. Вы видели, какие сегодня бюллетени. У нас конкурентные выборы – 14 политических партий, 40 одномандатников. Мы самостоятельное сильное государство с сильным всенародно избранным президентом. Что касается моего личного выбора, то он в пользу ответственных людей. Считаю, голосовать надо за того, кто реально делает, а не болтает. После формирования нового состава Госдумы нам предстоит серьезная работа – принимать бюджет как федеральный, так и региональный. И от того, насколько качественно мы будем это делать, зависит жизнь и развитие области на годы вперед. Поэтому и призываю своих земляков подойти к выбору ответственно и проголосовать за дела, а не за слова", - рассказал Андрей Шимкив.

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Теги: Новосибирск, Заксобрание, Шимкив



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