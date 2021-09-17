Осужденный по делу Флойда полицейский не признал вину за удушающий прием с подростком

Бывшему полицейскому, осужденному по делу о непреднамеренном убийстве Джорджа Флойда в США, предъявлены обвинения в нарушении прав чернокожего подростка.

Инцидент произошел в 2017 году. Как сообщила телекомпания ABC, Дерека Шовина обвиняют в нарушении свободы и нанесении телесных повреждений 14-летнему подростку. Экс-полицейский при задержании несовершеннолетнего ударил его фонариком, повалил на землю и применил удушающий прием.

Как пишет Regnum, на заседании суда по данному делу Шовин не признал своей вины.

В июне суд приговорил к 22,5 годам тюрьмы Шовина, обвиненного в резонансном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

Сторона обвинения просила отправить Шовина в тюрьму на 30 лет, отмечая, что его действия "шокировали сознание нации". За судебным процессом в прямом эфире следили миллионы американцев, особенно активисты движения BLM, которое и возникло после смерти Флойда.

Напомним, Флойд погиб 25 мая 2020 года после того, как белый полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин прижал его шею коленом к асфальту и продержал его в таком положении почти 8 минут, пока Флойд лежал на дороге лицом вниз. После этого в США вспыхнули массовые протесты.