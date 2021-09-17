10 дней и 180 км. Паломники отправились в самый длинный крестный ход под Екатеринбургом

Под Екатеринбургом стартовал ежегодный Симеоновский крестный ход с дистанцией в 180 км. Всего два дня назад в путь отправилось 50 паломников, и уже сегодня за их плечами 38 км. Крестный ход продлится 10 дней, во время которого как служители церкви, так и просто верующие могут пройти путь от Алапаевска до Верхотурья.

Согласно традиции, путь пролегает по Старо-Верхотурскому тракту через старейшие села Свердловской области. При этом, крестный ход это не просто поход - в каждом из встречающихся храмов верующие заходят и совершают молебны, а в некоторых селах даже помогают восстанавливать церкви.

Например, в селе Рычково восстанавливается храм Николая Чудотворца, в Комарово возрождается храм в честь рождества Богородицы, в Шипицино участники крестного хода планируют установить и освятить поклонный крест на месте, где стоял двухэтажный четырех престольный Богоявленский храм.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Фонда святой Екатерины, который также ежегодно поддерживает шествие, в этом году вместе со свердловскими паломниками в путь отправились священнослужители из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Тюмени, Калуги, Краснодара, Чебоксар, Марий Эл, Барнаула, Иркутска, Горно-Алтайска, Перми, Шадринска, Рязани, а также представители городов Среднего Урала.

Уже в следующую пятницу, 24 сентября, когда празднуется перенесение мощей святого Симеона Верхотурского, паломники достигнут духовной столицы Урала и Сибири.

"Симеоновский крестный ход – один из самых продолжительных в России. Фонд святой Екатерины традиционно поддерживает участников и организаторов столь важного события. И радует тот факт, что третий год подряд паломники идут под защитой покровительницы Екатеринбурга – святой Екатерины и покровителя духовной столицы Урала и Сибири – праведного Симеона", - заявил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.